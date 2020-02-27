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رياضة

الزمالك يقرر التظلم على عقوبات الإيقاف فى السوبر والانسحاب من القمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى

استقر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك على تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التى أصدرتها ضد عدد من لاعبى الفريق الأبيض عقب أحداث مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بأبوظبي الخميس الماضى.

وفاز الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب النادي الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.


كما  أمير مرتضى على  التظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلى الذى جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحبا وخاسر اللقاء بنتيجة هدفين دون مقابل وخصم ثلاثة نقاط من رصيده نهاية الموسم.


فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على السير فى طريق أخر باللجوء  للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبًا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، وذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث إنها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولى.


وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.


وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، التى كان محددا لها الاثنين الماضى، وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.


وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة و إعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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