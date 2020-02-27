كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، غدا الجمعة، بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وضمت قائمة الزمالك كل من:
- حراسة المرمى : محمد ابو جبل - محمود جنش .
- خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام- حازم إمام- عبدالله جمعه- محمد عبد الشافي.
- خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي- محمد حسن - احمد زيزو- محمد عنتر - محمد اوناجم - شيكابالا - أشرف بن شرقى .
- خط الهجوم : مصطفي محمد - كاسونجو .