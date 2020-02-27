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محافظات

غلق 19 معبرا مخالفا على شريط السكة الحديد في البحيرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:42 م
معبر مخالف على شريط
معبر مخالف على شريط السكة الحديد
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جمالات الدمنهوري
شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الجهود لرصد ومتابعة جميع المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات. 

وشدّد المحافظ على المتابعة والرقابة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر غير قانونية مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتي  يترتب عليها خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفي إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، برئاسة أسامه داود بغلق 19 معبرا غير شرعي ومخالفا على السكة الحديد بقرية النجاح بمرافقة قوات من مركز شرطة بدر وشرطة السكة الحديد.
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