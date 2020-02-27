غلق 19 معبرا مخالفا على شريط السكة الحديد في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الجهود لرصد ومتابعة جميع المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

وشدّد المحافظ على المتابعة والرقابة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر غير قانونية مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتي يترتب عليها خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



