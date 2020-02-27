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فن

ساندي لـ صدى البلد: أنا ديكتاتورة في الحتة دي.. بفكر لنفسي ودماغي سر نجاحى

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:23 م
ساندي
ساندي
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آيه عاطف - محمد نحلة
أكدت الفنانة ساندي، أنها هي صاحبة كل الأفكار في عملها، سواء اختيار الأغاني أو شكل المزيكا أو طريقة عرض الفيديو كليب الخاص بالأغاني التي تقدمها.

قالت ساندي، أثناء ندوتها في موقع "صدى البلد": أنا اللي بفكر لنفسي محدش عملي أفكار كليبات أو أغاني .. حتى في فكرة المزيكا .. أغنية حصل خير .. كانت أغنية شرقي وأنا أصريت إنها تبقى روك، وأحمد إبراهيم دعمني وضافلي كتير في الاتجاه اللي أنا أخدته لكن كأفكار أنا دايما اللي بحط الأفكار .. بما إني أنا اللي في الواجهة بالنسبالي مش هسيب دماغي لحد من بدايتي اللي هي حصل خير.. دي بدايتي الحقيقة".

وتابعت قائلة ساندي: "اللي قبل كده كان سماع لكلام الناس .. انتي لازم تنفدي وتبقي جريئة عشان الناس تلتفت لك لكن لاقيت إن ده مش حقيقي انتوا بتتكلموا على زمن فات الناس مبقتش كده وبدأت".

واختتمت حديثها قائلة: "من وقت حصل خير بدأت اهتم بالمزيكا وأمشي بدماغي ومن وقت ما مشيت بدماغي مخسرتش فـ بطلت أسمع رأي حد وأبقى ديكتاتورة في الحتة دي".
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