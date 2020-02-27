محمد صلاح يعلق على اختياره سفيرا لـ الأمم المتحدة.. شاهد





وتعمل شبكة التواصل المدرسي على ربط طلاب اللاجئين والدول المضيفة بتعليم رقمي جيد، حيث يستعد البرنامج للتوسع في مصر للمرحلة الأولى.





وكتب محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" انه لشرف لي أن العب دورا في مثل هذا المشروع الواسع النطاق والطموح الذي يهدف الى التاكد من حصول الأشخاص الأقل حظا على فرصة أكثر عدلا في الحياة.. التعليم هو المفتاح، ويستمر مدى الحياة".





ويستعد محمد صلاح مع فريق ليفربول، لمواجهة واتفورد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة، ليكون أول سفير لشبكة التواصل المدرسى الفورى.