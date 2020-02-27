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أخبار البلد

اجتماع طارئ.. كورونا يصل إلى جامعة الدول العربية

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:41 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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ميـــس رضــا
قرر وزراء الصحة العرب اليوم الخميس، عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء في شهر مارس المقبل ىفي القاهرة لمراجعة خطط الاستعداد والترصد لفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.

وأكد البيان الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت صباحا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، علي عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر (مارس) مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية".

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وأشار البيان الى أن هذا الاجتماع تقرر بعد "تصاعد خطر انتشار هذا المرض لمختلف دول العالم بما فيها بعض الدول العربية". وسجلت البحرين 33 إصابة بفيروس كورونا المستجد والكويت 43، جميعهم أتوا من إيران التي يسافر إليها آلاف البحرينيين والكويتيين الشيعة لزيارة مراقد دينية فيها.

وأعلنت الإمارات تسجيل 13 إصابة، بينما سجّلت سلطنة عمان أربع إصابات والعراق 6 اصابات والجزائر اصابة واحدة. كما سجلت مصر اصابة واحدة ولكنها أعلنت شفاء هذه الحالة في ما بعد.

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وأعلنت السعودية مساء الثلاثاء أنها علقت "مؤقتا" دخول الحجاج إلى أراضيها لتفادي انتشار كوفيد-19 فيها. وكوفيد-19 الذي تفشى في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2فبراير وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي، الخميس، رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مؤكدة أن جميع الإصابات المسجلة في الكويت هي لأشخاص قدموا من إيران.
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