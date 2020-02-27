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أخبار العالم

بعد إصابة 43 شخصا.. قرار عاجل من الكويت لـ ملاحقة تفشي كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:30 م
قرار عاجل من الكويت
قرار عاجل من الكويت لـ ملاحقة تفشي كورونا
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دعاء أبوهشيمة
قرر مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماع استثنائي، واستقدام فريق طبي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة على خلفية وباء كورونا.

وورد في موقع مجلس الوزراء الكويتي في "تويتر" أنه تقرر "استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة هذا الوباء الخطير، وتقييم هذه الإجراءات والتدابير وتقديم النصائح والاقتراحات لتصحيح ما يستوجب التصحيح أو مباركة هذه الإجراءات".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 43 حالة حتى الآن، مضيفة أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا كانت للقادمين من إيران.

وكانت الوزارة قد أكدت الأربعاء أن جميع الحالات المصابة بهذا الوباء  "مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا".
بعد إصابة 43 شخصا.. قرار عاجل من الكويت لـ ملاحقة تفشي كورونا
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