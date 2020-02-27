بسبب كورونا.. خبر محزن لـ محبي الدايت

سلطت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، الضوء على تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على عدد من المنتجات ومن أبرزها منتج "كوكا كولا دايت" في الولايات المتحدة.





فوفقًا للصحيفة الأمريكية، قالت شركة "كوكا كولا" إن تفشي فيروس كورونا، قد يسفر عن نفاد إمدادات المشروبات الغازية الخالية من السكر وقليلة السعرات في الولايات المتحدة.





وأضافت الشركة أن الفيروس أدى إلى تأخير الصين في إمداد "كوكا كولا" بالمحليات الصناعية التي تستخدمها في المشروبات الخالية من السكر «كوك زيرو» و«دايت كوك».





وأكدت في تقريرها السنوي الذي صدر الاثنين الماضي، أن الإنتاج والصادرات لبدائل السكر الخاصة بالشركة قد تعطلت بسبب الفيروس.





وأشارت إلى أنها بدأت خطط الإمداد البديلة ولا تتوقع تأثيرًا على المدى القصير، ولكن الإنتاج على المدى الطويل قد يعاني من تراجع إذا استمر الوضع في التدهور.