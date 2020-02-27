بسبب الفيلر.. سيدة تتعرض للتشوه بعد فشل عملية التجميل.. صور





صدمت السيدة بعد أن أجرت العملية وتفاجأت أن شفاها انتفخت أكثر من اللازم، بعد يومين من العملية شعرت بألم شديد في شفاها فنظرت على فمها وجدت تقرحات من الدخل وتورم من الخارج، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.





استيقظت السيدة في صباح اليوم الثاني للعملية وشعرت أن شفاها منورمة أرسلت للطبيب صورة لها، وطمأنها أنه شئ طبيعي والأمر لن يستمر سوى ساعات قليلة وستصبح شفاها طبيعية.





مرت 3 أيام ولم تتحسن شفاة السيدة بل كانت تتورم أكثر، وبالإضافة للتورم أصيبت السيدة بتقرحات في الشفاه ما أدى إلى فشل العملية وتشوه شكل وجهها.

قامت إحدى السيدات بإتخاذ قرار أنها بحاجة لبعض التغيير في نمط حياتها، وقررت أن تغيير في مظهرها وتنفخ شفاها كما تقوم النجمات .