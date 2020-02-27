الإكثار منها غير مرغوب.. خبير يحذر من عادة صحية تربينا عليها





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد خبراء الصحة في بريطانيا أشار إلى أن استخدام المنظفات وتعقيم اليدين غير مستحب، وقد ينقلب السحر على الساحر ويصبح سببا في انتشار الفيروسات.





وأوضح الخبير أن استخدام أدوات التعقيم قد يتسبب في نقص الزيوت من البشرة وإصابتها بالجفاف وتقليل الترطيب بها وتعريضها للإصابة بفيروسات كثيرة كــ"كورونا" .





جدير بالذكر أن الخبير أكد أن التعقيم أمر صحي جدًا، إلا أن الزيادة أو الإكثار منه قد تكون مضرة ويجب الاعتدال في استخدامه.

تتبع الأمهات طرقا صحية للحفاظ على المنزل نظيفا، منها التنظيف المستمر وتعقيم المنزل بصفة دائمة وإنفاق المال على المنظفات والأدوات الصحية.