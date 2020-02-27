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أخبار البلد

أمين المعلمين: التعاقد على التدريس بالحصة "إهانة".. ويفتح بابا للدروس الخصوصية

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، إن قرار وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين بالحصة غير صائب فمن الأفضل تخصيص مرتبات لهم حتى لا تكون إهانة للمعلم.

وأكد " أمين نقابة المعلمين " في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التعاقد مع المدرسين بالحصة علي أن يكون ثمنها عشرين جنيها فقط سيفتح بابا آخر للدروس الخصوصية، معلقا: "المعلم اللي هيوافق هيكون رغبته الربح من الدروس الخصوصية".


وتساءل "عبدالله": لماذا قامت وزارة التعليم بعقد مسابقات لتعيين المعلمين علي الرغم عدم توافر ميزانية مالية ؟كذلك أنها لم تعين معلمين إذا فما فائدة المسابقة؟


وأضاف أنه كان من المفترض التعاقد مع المعلمين وتعيينهم منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلي أن معظم المحافظات ترفض التعاقد مع المعلمين بالأجر نظرا لقلة عدد المعلمين والتعيين بالوساطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن عدالة توزيع المعلمين ستسد العجز. 

واقترح أمين النقابة أن يتم منح المعلمين أجرا علي الحصة التي تزيد عن نصابه القانوني من الحصص مع المرتب، مؤكدا أن النصاب لأي معلم من 18 لـ 24 حصة في الأسبوع ولكن في الواقع يكون نصابه يتعدى الـ 30 حصة.
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