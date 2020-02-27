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محافظات

تحرك عاجل من محافظة الغربية بشأن شارع متوقف رصفه منذ 3 سنوات.. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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أحمد على

شدد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، علي استكمال أعمال رصف شارع الجلاء بطنطا والتى لم يتم إنهاؤها على مدار ثلاث سنوات.


جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام نائب محافظ الغربية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف.


وأكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بذات الشارع خلال أيام قليلة مما يساعد على رفع المعاناة التى تحملها المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية ويساهم فى توفير السيولة المرورية.


كما طالب محافظ الغربية خلال الجولة بإتخاذ الإجراءات التسويقية والإعلانية المناسبة لإيضاح الميزة الإستثمارية للمنطقة الصناعية.

تحرك عاجل من محافظة الغربية بشأن شارع متوقف رصفه منذ 3 سنوات.. صور
تحرك عاجل من محافظة الغربية بشأن شارع متوقف رصفه منذ 3 سنوات.. صور
تحرك عاجل من محافظة الغربية بشأن شارع متوقف رصفه منذ 3 سنوات.. صور
تحرك عاجل من محافظة الغربية بشأن شارع متوقف رصفه منذ 3 سنوات.. صور
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