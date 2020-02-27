يتعافى على الجنيه.. الدولار يرتفع بشكل غير متوقع في أسبوع رغم تراجعه عالميا

يبدو أن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، يعبر عن استقراراه مقارنة بـ سعر الدولار أمس، ولكن حين مقارنة سعر الدولار بسعره مطلع الأسبوع الجاري، سنجد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير خلال تلك الفترة، وذلك على عكس أداء سعر الجنيه أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري 2020.



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تراجع سعر الدولار عالميا

والغريب في الأمر أن سعر الدولار اليوم شهد تراجها أمام سلة العملات، وذلك عقب تأكد اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا "مجهولة المصدر"، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى لـ تراجع سعر الدولار اليوم مقابل سعر الين الياباني و الفرنك السويسري ، الخميس 27-2-2020.





ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه محليا





وعلى النقيض، شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بختام الأسبوع، ارتفاع سعر الدولار خلال الخمس أيام عمل المتممة للاسبوع، أمام الجنيه بمعدل 7 قروش، وهو رقم ليس بالقليل، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لاخر رقم معلن من البنك المركزي 15.56 جنيه شراء و 15.64 جنيه بيع، بعد أن كان مطلع الأسبوع 15.49 شراء و 15.59 بيع، ليتمم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في اسبوع بـ7 قروش.

سعر الدولار امام سلة العملات

ونزل سعر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني وهبط مقابل اليورو مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن وسط تنامي المخاوف حيال مدى استعداد أكبر اقتصاد عالمي لمواجهة الوباء.



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اعلى سعر للدولار واقل سعر للدولار بمصر

مع ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، قد المصرف المتحد اعلى سعر للدولار شراء اليوم بقيمة ١٥٫٥٧ جنيه، فيما قدم البنك الأهلي المصريأقل سعر بيع الدولار بقيمة ١٥٫٦٣ جنيه، وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري.





سعر الدولار في البنوك المصرية

شهدت جميع البنوك العاملة بمصر ارتفاع في اسعار الدولار اليوم بختام التعاملات أمام الجنيه، عدى البنك الأهلي الذي احتفة بنفس سعر الدولار به من الأمس، وارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم جاء في البنوك التالية:





سعر الدولار في بنك عودة

١٥٫٥٧ جنيه للشراء

١٥٫٦٧ جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

١٥٫٥٧ جنيه للشراء

١٥٫٦٧ جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٧ جنيه للشراء

١٥٫٦٧ جنيه للبيع





سعر الدولار في المصرف المتحد

١٥٫٥٧ جنيه للشراء

١٥٫٦٧ جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٥٦ جنيه للشراء

١٥٫٦٦ جنيه للبيع





سعر الدولار في كريدي أجريكول

١٥٫٥٦ جنيه للشراء

١٥٫٦٦ جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٥٦ جنيه للشراء

١٥٫٦٦ جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٥٦ جنيه للشراء

١٥٫٦٦ جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر

١٥٫٥٥ جنيه للشراء

١٥٫٦٥ جنيه للبيع