مركز فيضان النيل يطمئن المصريين بشأن فرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أصدر مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، بيانا بتوزيعات خرائط أماكن توقع سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين وحتى يوم السبت المقبل.





وتشير النتائج الذي أصدرها المركز من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر في الفترة من اليوم 27 فبراير وحتى 29 فبراير الحالي، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة مع احتمال ضعيف لسقوطها يوم السبت.





وجاءت صور خرائط الأمطار بدءا من اليوم الخميس حتى السبت المقبل كالتالي: