محمد عبدالله: 3% فقط من المعلمين يعطون دروسا خصوصية

قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، إن المعلم يعاني من تدني المرتبات ولا يمكن إرجاع السبب إلي الدروس الخصوصية، وأن وزارة التربية والتعليم تضم أخصائيين ومشرفين ومدرسي أنشطة، مضيفا أن نسبة المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية لا تتعدي ال 3% علي مستوى الجمهورية.





وأوضح " عبدالله" في تصريحات لـ صدي البلد، أن معظم الذين يعطون الطلاب دروسا خصوصية بالمراكز ليسوا معلمين ولديهم شهادات أخري لذا يلجأ المعلم إلي مهن قد تهين كرامته.





وأشار إلي أن الحل يكمن في تحريك الأساسي من المرتبات منذ 2014 وأنها لم تزيد من حينها وذلك لتحسين دخل المعلم، فضلا عن توفير كادر خاص للمعلمين ويكون بعيد كل البعد عن قانون الخدمة المدنية 81.



وأضاف "الأمين العام للنقابة" أن أموال المجموعات المدرسية التي يحصلها المعلم تتم كل 4 أشهر من الإدارة المدرسية ولا تعوض ضعف الرواتب لدى المعلم.







