إهمال وتسيب .. محافظ دمياط تحيل المخالفات المرصودة من الرقابة الإدارية للتحقيق





احالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جميع المخالفين بالمصالح الحكومية ومجالس المدن الى التحقيق وذلك حيال المخالفات التى تم رصدها خلال الحملات الموسعة التى نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة والتى استهدفت التفتيش على عدد من الجهات بمختلف المناطق بالمحافظة.









ورصدت الحملات عددا من المخالفات وذلك خلال المرور على الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج و الجراج و المخازن الخاصة بها، كما تبين خروج عدد كبير من العاملين بها دون خطوط سير أو اذن أثناء المرور على مديرية الشباب والرياضة، إذ قام رجال الحملة بالشطب عليهم فى خانة الإنصراف و إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.









وتم التأكد من الانضباط الادارى بادارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وجود عدد من الأصناف المتحفظ عليها بجراج الوحدة غير مسجلة بالدفاتر.





وعلى جانب آخر...وخلال تواجد الحملة بكفر البطيخ تم رصد عدد من المخالفات بالوحدة المحلية و المخازن الخاصة بها والجراج فضلا عن عدم قيام مسئولى الوحدة و إدارة البيئة بتحرير محاضر ببئية ضد مالكى ورش غسيل السيارات وتغيير الزيوت الا لعدد محدود منهم وكذلك عدم إتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشوارع مدينة كفر البطيخ كما تم أيضًا المرور على أحد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمدينة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة بعمليات تصنيع و حفظ المواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.







