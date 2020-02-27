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فن

بعد اغتصابه 90 سيدة.. فلبينية تكشف أسرارا جديدة في اعتداء المنتج الشهير عليها

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:44 م
الفنانة الفلبينية
الفنانة الفلبينية لورين يونج
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سعيد فراج
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية أقوال الشاهدات الست، في قضية الاعتداء الجنسي المتورط فيها المنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين

وقالت الفنانة الفلبينية لورين يونج، صاحبة الثلاثين عاما، إن هارفي ، اغتصبها في حمام أحد الفنادق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 


وأضافت لورين، أن وينشتاين اقتادها إلى الحمام وقام أحد معارفه بإغلاق الباب عليهما وبدأ في الاعتداء عليها رافضا توسلاتها. 


كانت، تقارير إخبارية عالمية، كشفت عن تطورات جديدة في قضية المنتج الهوليودي الشهير هارفي وينشتاين (67 عامًا)، المتهم فيها بالاعتداء الجنسي واغتصاب 90 سيدة، وأدِين إثرها من مبادرة #MeToo الشهيرة، التي كشفت عن تعرض نساء للاغتصاب من خلال المشاركة في الهاشتاج سالف الذكر. 


وفي أحدث تطورات القضية، أدانت هيئة المحلفين في محكمة بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، هارفي واينستين صاحب الـ (67 عامًا) بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، فى أحدث مستجدات القضية التي تعود إلى أكتوبر 2017. 


وحجزت المحكمة، القضية للحكم في جلسة لاحقة، واعتبرته مذنبًا في تهمتين من أصل 5 تهم موجهة إلى هارفي واينستين، ليصبح المنتج الشهير مهددا بعقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا. 


يأتي ذلك بعد المداولات التي عقدتها هيئة المحلفين في 18 فبراير، بعد محاكمة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، منذ بدأ المحاكمة بتاريخ 22 يناير، الماضي، إذ تقدمت 6 سيدات أخريات بإدانة المنتج الهوليودي، وأكدن إنهن تعرضن للاغتصاب، فأخذت هيئة المحلفين باثنتين فقط منهن، هما: (الممثلة السابقة جيسيكا مان ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي).


ورد المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، على تلك التهم بالنفي، مؤكدًا أن العلاقات الجنسية التي أقامها حدثت بالتراضي مع كل السيدات
بعد اغتصابه 90 سيدة.. فلبينية تكشف أسرارا جديدة في اعتداء المنتج الشهير عليها
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