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برلمان

رئيس الوفد: إجراء انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ضرورة الانتهاء من انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مع مارينا فرايلا، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي.

وأوضح أبو شقة أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل ٦٠ يومًا من انتهاء المجلس الحالي، الذي تنتهي مدته في ٩ يناير ٢٠٢١، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم ٩ نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد في دور الانعقاد لا يقل عن ٩ أشهر وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يونية، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

وعن كيفية الاقتراع على القوانين، قال أبو شقة إن قوانين المجلس تحتاج أغلبية، والقانون المتعلقة بالدستور تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وحضر اللقاء كل من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور، والدكتورة أمل رمزي، مساعدا رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير الوفد، وإبراهيم الشريف، عضو العيئة العليا.

ونظم اللقاء اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، وحضور رضا سلامة، مقرر اللجنة، وعلي عبد الودود، عضو اللجنة والمسئول الإعلامي، وهيثم الفقي، عضو اللجنة.
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