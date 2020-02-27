الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الحداد 3 أيام لوفاة مبارك

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 98 لسنة 2020 بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك.





وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 91 عاما ، وشيعت جنازته عقب صلاة ظهر أمس الأربعاء بمسجد المشير ، حيث أقيمت جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة ، ووفود عربية ودولية حرصت على المشاركة فى مراسم جنازة الرئيس الأسبق.