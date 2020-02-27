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إعلامية صينية: اللغة العربية صعبة.. وأحب الأهرامات ونهر النيل.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:23 م
الإعلامية الصينية
الإعلامية الصينية فيحاء وانج
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هاني حسين
قالت  الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إنها  متواجدة في مصر منذ 3 سنوات وأنها تعمل مراقبة لبرامج إذاعية يتم إعدادها في القاهرة.

وأضافت  فيحاء وانج  في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أعرف الأهرامات ونهر النيل  وشاهدت الكثير من الأفلام المصرية القديمة في الصين وشاهدت العديد من الأفلام الوثائقية عن مصر".

وتابعت فيحاء وانج:"  اللغة العربية من أصعب لغات العالم  وكانت تخصصي في الجامعة ومنذ الطفولة قرأت عن قصص ألف ليلة وليلة المنتشرة في الصين".

وأكملت فيحاء وانج:"  كان لدي حلم بزيارة الدول العربية ومصر، والعالم العربي عالم ساحرا ومختلف بشكل كامل عن الصين".

وتابعت فيحاء وانج:"  درست في  جامعة الدراسات الأجنبية في بكين وتخصصت في اللغة العربية  واللغة العربية تعتبر  لغة صعبة نتيجة النطق الحروف مثل حرف الراء والضاد،  وقواعد النحو ".

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