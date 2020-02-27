إعلامية صينية: اللغة العربية صعبة.. وأحب الأهرامات ونهر النيل.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إنها متواجدة في مصر منذ 3 سنوات وأنها تعمل مراقبة لبرامج إذاعية يتم إعدادها في القاهرة.





وأضافت فيحاء وانج في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعرف الأهرامات ونهر النيل وشاهدت الكثير من الأفلام المصرية القديمة في الصين وشاهدت العديد من الأفلام الوثائقية عن مصر".





وتابعت فيحاء وانج:" اللغة العربية من أصعب لغات العالم وكانت تخصصي في الجامعة ومنذ الطفولة قرأت عن قصص ألف ليلة وليلة المنتشرة في الصين".





وأكملت فيحاء وانج:" كان لدي حلم بزيارة الدول العربية ومصر، والعالم العربي عالم ساحرا ومختلف بشكل كامل عن الصين".





وتابعت فيحاء وانج:" درست في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين وتخصصت في اللغة العربية واللغة العربية تعتبر لغة صعبة نتيجة النطق الحروف مثل حرف الراء والضاد، وقواعد النحو ".



