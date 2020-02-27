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إعلامية صينية: أحب الأكل المصري مثل الملوخية وشوربة الكوارع.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:33 م
الإعلامية الصينية
الإعلامية الصينية فيحاء وانج
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هاني حسين
قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إنها تستطيع فهم اللغة العامية في مصر، مضيفة:" فور مجيئي إلى مصر لم افهم اي شيء لأن المصريين يتحدثون العامية، واللغة العامية مختلفة عن اللغة العربية الفصحى". 

وأضافت  فيحاء وانج  في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   بعض العادات والتقاليد العائلية متشابه بين مصر والصين".

وتابعت فيحاء وانج:"  احب تناول الأكل المصري مثل الملوخية وشوربة الكوارع والحمام المحشي"، مضيفة:"  احب ازور الأقصر وأسوان".

وأكملت فيحاء وانج:"  اللغة العربية أصعب لغات العالم  وكانت تخصصي في الجامعة ومنذ الطفولة قرأت عن قصص ألف ليلة وليلة المنتشرة في الصين".

وأكملت فيحاء وانج:"  كان لدي حلم بزيارة الدول العربية ومصر، والعالم العربي عالم ساحر ومختلف بشكل كامل عن الصين".

وتابعت فيحاء وانج:"  درست في  جامعة الدراسات الأجنبية في بكين وتخصصت في اللغة العربية  واللغة العربية تعتبر لغة صعبة نتيجة النطق الحروف مثل حرف الراء والضاد،  وقواعد النحو ".
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