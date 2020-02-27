إعلامية صينية: أحب الأكل المصري مثل الملوخية وشوربة الكوارع.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إنها تستطيع فهم اللغة العامية في مصر، مضيفة:" فور مجيئي إلى مصر لم افهم اي شيء لأن المصريين يتحدثون العامية، واللغة العامية مختلفة عن اللغة العربية الفصحى".





وأضافت فيحاء وانج في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعض العادات والتقاليد العائلية متشابه بين مصر والصين".





وتابعت فيحاء وانج:" احب تناول الأكل المصري مثل الملوخية وشوربة الكوارع والحمام المحشي"، مضيفة:" احب ازور الأقصر وأسوان".





وأكملت فيحاء وانج:" اللغة العربية أصعب لغات العالم وكانت تخصصي في الجامعة ومنذ الطفولة قرأت عن قصص ألف ليلة وليلة المنتشرة في الصين".





وأكملت فيحاء وانج:" كان لدي حلم بزيارة الدول العربية ومصر، والعالم العربي عالم ساحر ومختلف بشكل كامل عن الصين".



