الصحة: إصابة 38 مواطنا في حادث قطار مطروح ولا توجد وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 38 مواطنًا جراء خروج جرار قطار عن القضبان أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث نقلت المصابين، إلى مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



