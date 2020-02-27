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سيارات

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:28 م
فيات تيبو
فيات تيبو
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عزة عاطف
بعد ارتفاع حصة مبيعات العام الماضي إلى 3.7%، كشف وكيل سيارات فيات وألفاروميو في مصر عن استهداف زيادة مبيعات الشركة في مصر خلال العام الحالي 2020 خاصة موديل فئات تيبو الذي سيشهد انخفاضًا واضحًا في الأسعار.


وتشهد الفترة المقبلة محاولات جادة للوصول الي حصة سوقية تبلغ 5% من مبيعات السوق المصري، وذلك نتيجة لإلغاء الجمارك على السيارات التركية مما ترتب عليه انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مما سيفتح المجال أمام زيادة مبيعاتها خاصة بعد تخفيضات فيات في بداية العام. 


 كان موديل فئات تيبو هو الحائز على التخفيض الأكبر من بين موديلات الشركة حيث تعد تيبو السيارة الأكثر طلبًا من فيات حاليًا، إذ انخفض سعرها بين 18 إلى 25 ألف جنيه.


وتسبب تراجع مبيعات تيبو في زيادة الطلب عليها وارتفاع الطلب على سيارات فيات بشكل عام، كما تعمل الشركة على زيادة مبيعات ألفاروميو خلال الفترة المقبلة في ظل انخفاض الدولار أمام الجنيه.


وأفصحت الشركة عن توقعاتها بارتفاع مبيعات السوق بصورة عامة بما يزيد عن 25% خلال العام الجاري في ظل الانخفاض الذي يشهده الدولار أمام الجنيه وانخفاض أسعار السيارات، كما أكدت الشركة أنها تسعي لزيادة مبيعات ألفاروميو في 2020.
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