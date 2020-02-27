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الحكومة: تخصيص 26 مستشفى كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:12 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد حليم قنديل
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن مصر خالية من كورونا وليس من مصلحة الحكومة إخفاء تعرض مصر للإصابة بالفيروس، مضيفا أنه تم تخصيص 26 مستشفى على مستوى المحافظات، لتكون بمثابة حجر لأي إصابة بفيروس كورونا.

وتابع السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، انه تم اليوم نقل الإجراءات الاحترازية لمستوى أعلى، لافتا إلى أن مصر لازالت خالية من كورونا.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أنه ليس من مصلحة أحد إخفاء أي حالات مصابة بكورونا فى مصر، مضيفا أن ظهور الفيروس فى أى دولة ليس عيبا وأن العيب هو طريقة تعامل الدولة وطريقة إدارة الأزمة لهذا الفيروس.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الصين تعاملت مع أمر الكورونا بمنتهى الجدية ويكفى أن الصين وضعت 40 مليون مواطن صيني تحت الحجر الصحي وأن لا أحد يستطيع فى أى دولة فعل ذلك نهائيا.

وأشار إلى أنه، تم رفع حالة الإجراءات الاحترازية فى مصر بسبب تمدد وانتشار فيروس الكورونا بشكل متسارع فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وبعض دول الخليج وأيضا فى منطقة جنوب المتوسط وهذا يحتم على الدولة المصرية أخذ أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الكورونا لمصر.
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