تعمل عليه منذ 4 سنوات.. إسرائيل تعلن التوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نجاح معهد إسرائيلي في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.





وخلال البحث الذي استمر 4 سنوات، اختبر الباحثون فيروس كورونا في الدواجن ، لكنهم يعتقدون أنه في غضون أسابيع قليلة سيكون اللقاح الذي عثروا عليه متوافقًا مع الفيروس البشري وستبدأ التجارب السريرية.





وأوضح موقع "والا" الإسرائيلي أن وزارتي الزراعة والعلوم والتكنولوجيا أعلنتا صباح اليوم، أنه عقب 4 سنوات من البحث بتمويل من وزارة العلوم، تمكن الباحثون في معهد ميجل بكريات شمونيه، من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في الطيور، والذي تمت تجربته بنجاح في التجارب ما قبل السريرية، وسيتم موافقته جينيا ليكون ملائما لفيروس كورونا البشري، وسوف تبدأ التجارب السريرية في غضون شهور.