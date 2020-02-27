قرارات مهمة وأخبار سارة من العناني في عمومية الغرف السياحية.. تعرف عليها

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرصه الشديد علي التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل إمكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.





جاء ذلك أثناء حضوره الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد،والتي انعقدت لأول مرة منذ سنوات عديدة.





وشدد علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات مشددة للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وازالة جميع العقبات أمامه.





وأعلن العناني ان اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية اكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص وإثبات علي حرص الحكومة وجديتها في حل المشاكل التي تواجه القطاع .





وأكد العناني ان العلاقة الآن بين السياحة وكافة الوزارات والهيئات في أفضل حالاتها، وأعلن عن عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلي الأقصر.





وطالب الوزير القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين،وأعرب عن ترحيبه بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص علي غرار ما تم بالغردقة.





كما اكد إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في إقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ علي اثريتها،كما طالبهم باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشاؤها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية بها تدر دخلًا سياحيًا .





ومن ناحية أخري أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية الموازنة العامة لمجلس الادارة ووجهت الشكر للمجلس برئاسة أحمد الوصيف علي الإنجازات العديدة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في حل مشاكل عالقة منذ سنوات.