الدوري الأوروبي.. أوليمبياكوس يقصي أرسنال بأقدام كريم العربي في الوقت الإضافي





وسجل سيسي الهدف الأول لصالح الضيوف أولمبياكوس مع بداية الشوط الثاني لتذهب المباراة إلى الأشوط الإضافية ومنح أوباميانج هدف لصالح الجانرز.





وقبل نهاية المباراة سجل كريم العربي هدف التأهل من كرة عرضية وصلت إليه دون أي رقابة دفاعية.





واحتل أرسنال صدارة المجموعة السادسة فى دور المجموعات، فيما احتل أولمبياكوس المركز الثالث بمجموعته فى دورى أبطال أوروبا. وغاب عن لقاء اليوم عن كتيبة أولمبياكوس الدولى المصرى أحمد حسن كوكا لعدم قيده أوروبيا عقب انضمامه للفريق يناير الماضى.

أقصي فريق أولمبياكوس اليوناني مضيفه ارسنال بعد الفوز عليه على ميدانه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأمارات" ضمن منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.