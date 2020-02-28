AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الأوروبي.. أوليمبياكوس يقصي أرسنال بأقدام كريم العربي في الوقت الإضافي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أقصي فريق أولمبياكوس اليوناني مضيفه ارسنال بعد الفوز عليه على ميدانه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأمارات" ضمن منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسجل سيسي الهدف الأول لصالح الضيوف أولمبياكوس مع بداية الشوط الثاني لتذهب المباراة إلى الأشوط الإضافية ومنح أوباميانج هدف لصالح الجانرز.

وقبل نهاية المباراة سجل كريم العربي هدف التأهل من كرة عرضية وصلت إليه دون أي رقابة دفاعية.

واحتل أرسنال صدارة المجموعة السادسة فى دور المجموعات، فيما احتل أولمبياكوس المركز الثالث بمجموعته فى دورى أبطال أوروبا.

وغاب عن لقاء اليوم عن كتيبة أولمبياكوس الدولى المصرى أحمد حسن كوكا لعدم قيده أوروبيا عقب انضمامه للفريق يناير الماضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديربي لندن | أرسنال يكتفي بهدف أوباميانج بعد 30 دقيقة و تشيلسي يحاول العودة

كأس اليونان.. كوكا يشارك مع أولمبياكوس في التعادل مع لاميا

الدوري اليوناني.. كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أتروميتوس بهدف +90

كوكا في مهمة جديدة مع أولمبياكوس ضد لاميا في كأس اليونان

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يصعد إلى المركز الـ10 برباعية في شباك نيوكاسل

مباريات الدوري الأوروبي.. أرسنال ضيفا على أوليمبياكوس في غياب كوكا.. وإنتر ميلان يواجه لودوجوريتس

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي .. حقيقة انتقال السومة وتفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

أحمد نعينع يحيي عزاء مبارك غدا

حظر واتساب whatsapp فى 6 دول بينها 2 عربيتين.. ما السر

مرض غامض.. بطلة مصر لرفع الأثقال 3 سنوات نزيف مستمر

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

مرتضى منصور يتحدى عمرو الجنايني واتحاد الكرة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد