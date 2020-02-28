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فن

سمر يسري تشعل السوشيال ميديا مع بناتها.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:40 ص
سمر يسري
سمر يسري
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مصطفى كرم
شاركت الاعلامية سمر يسري جمهورها بفيديو جديد لها مع أولادها على تيك توك نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت يسري وهي ترقص مع أطفالها بخفة دم مع أطفالها الذين تحابوا معها ومع لحن الاغنية، مما أدي إلي تفاعل عدد كبير من متابعيها على الفيديو. 

وجاءت التعليقات بين "تجننوا" و "ربنا يخليكو لبعض" و " ربنا يبارك فيكم" و " ايه الجمال ده ماشاء الله" و "عسوله". 

يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.

ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
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First TikTok #familytime❤️

A post shared by Samar Yousry (@samaryousryofficial) on

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