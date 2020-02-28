رئيس الوزراء: لا توجد أى حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

أخبار اليوم

رئيس الوزراء: لا توجد أى حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

الوطن

أول صورة للصينى حامل فيروس كورونا فى مصر بعد تعافيه.

بوابة الأهرام

غرفة عمليات على مدار الساعة بغرفة السياحة بعد قرار التعليق المؤقت لرحلات العمرة بسبب كورونا.

المصري اليوم

البترول: زيادة إنتاج الغاز لـ 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا.

صدى البلد

السكة الحديد: لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج جرار و3 عربات من قطار "الإسكندرية - مطروح".

الشروق

الأعلى للآثار: اعتماد أسعار تذاكر المتحف الكبير.. وتفاصيل الافتتاح خلال أشهر.

مصراوي

الترجي يعترض طريق الزمالك السوبر فى رحلة اللقب الإفريقي السادس.

العربية

مقتل 34 جنديًا تركيًا فى إدلب وأردوغان يستنفر.