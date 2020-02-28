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مقالات

الروح المفقودة

مني أحمد

مني أحمد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:01 ص

القوة الناعمة هي قدرة الدولة  في التأثير على الآخرين بل و تحقيق الأهداف عن طريق الإقناع دون الحاجة لاستخدام القوة  وفي ذات الوقت مرآة عاكسة  لحضارة المجتمع ووعي مواطنيه.  

الرياضة وبصفة خاصة كرة القدم هي أحد أهم أدوات القوة الناعمة والجاذبية غير المباشرة  فلم تعد مجرد لعبة تمتع مئات الملايين حول العالم 
فشعبيتها جارفة وتأثيرها يتخطى  حدود الزمان والمكان ويكفي أن نذكر أن عدد مشاهدي الدوري الإنجليزي في العالم يصل إلى 4.7 مليار متفرج وعائد حقوق البث وصل إلى 3.2 مليار دولار

ودائما ما استدعي الستينات والخمسينات عند الحديث عن القوة الناعمة حيث أزهي عصورها فكرة القدم مثل سائر أنواع الفنون بروافده السابعة شكلوا الوجدان العربي والصورة الذهنية عن مصر بمكوناتها وعن المصريين فكانت الفرق المصرية وخاصة قطبي الكرة الأهلي والزمالك قوة ناعمة مؤثرة في محيطها العربي والإفريقي لقاءاتهما كما يقول محمد بن جالون مؤسس نادي الوداد المغربي كانت منشورا وطنيا يبث روح العروبة بالنسبة للمغاربة  

لكن اختلف الحال والأحوال ففي العشر سنوات الماضية شهدت الرياضة المصرية ممارسات غير رشيدة بين بعض الاندية المصرية وعندما تكون الرياضة أحد موارد القوى الناعمة قد اصابها الخلل لحد الجنون فلابد من المواجهة الحاسمة في هذا الملف الهام الحساس وإلا فنحن أمام  مشهد كارثي  يؤصل للعنف مرة أخرى.

فقد أصبح التعصب الكروي ظاهرة تدعو للقلق في الشارع المصري فلا تكاد تمر مباراة أو بطولة رياضية كروية دون تراشق إن لم يكن جماهيريا كما حدث في مباراة الكلاسيكو المصري بين فريقي الأهلي والزمالك  في الإمارات وأحداثها المؤسفة  يكون بالتنمر حيث المناوشات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي رفعت مستوى المنافسة إلى الهجوم المنفلت اللاأخلاقي فلم نعد نتقبل الهزيمة الكروية وأزمة تزداد سوءا يوما بعد يوم.

فبعد انتهاء الدورة الأفريقية التى احتضنتها مصر بنجاح تنظيمي واداري رفيع المستوي نالت به إشادات عالمية  والتعاطي الجماهيري الواعي  مع فعاليات البطولة  تفاءل الجميع بأن الجمهور سيعود للمدرجات بعد غياب دام سنوات لكن هذا الوعي الذي عكس  حس وطني وانتماء للفريق القومي المصري  لم ينتقل لمستوى التشجيع المحلي فلم نتخلص من التعصب المحموم للأندية ويبدو أننا مازلنا غير مؤهلين على المستوى الجماهيري للعودة مرة أخرى للرشد الرياضي وأصبحنا على صفيح ساخن وتجاوزات تفاقمت حتى وصلت إلى مرحلة ما قبل الاشتعال.

وهنا لابد من تساؤل حول دور القنوات والبرامج الرياضية كرافد للوعي الرياضي ورسالتها في نبذ التعصب  وترسيخ الروح الرياضية وقيم المنافسة الشريفة وهو ما يجب تقوم به في ظل ما تشهده الساحة الكروية من مشاحنات لكن مايحدث هو العكس فقد انتقل التلاسن الجماهيري لتراشق إعلامي على بعض الشاشات الرياضية  وأصبحت  غير قادرة على التخلص من  انتمائها الرياضي فاختلط عندها التحليل والنقد غير الموضوعي المنحاز وأصبحت  دون أن تدري جزء من التعصب تؤجج لنار العداء الذي أصبح  العنوان الأبرز لجماهير كرة القدم  المصرية.

الدولة الآن تقفز قفزات واسعة نحو نهضة اقتصادية كبرى وإنجاز مشروعات قومية عملاقة  في كافة القطاعات الحيوية والتي تحتاج مجتمعا مدركا  يقظا فكلما كان المجتمع على قدر من  الوعي والفهم  كلما حافظ على تماسكه  وإنجازاته فاحذروا فتنة الأندية أفيقوا قبل فوات الأوان حان الوقت لمواجهة ظاهرة التعصب المقيت ولنا عبرة في موقعة بورسعيد.  

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