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تكنولوجيا

شاهد.. سامسونج تجمع هاتفها الأقوى يدويا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:50 ص
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 Ultra
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شيماء عبد المنعم
نشرت شركة سامسونج "Samsung"، مقطع فيديو يكشف مراحل تجميع هاتفها الذكي الأحدث جالاكسي إس20 ألترا Galaxy S20 Ultra، الذي يعد أفضل هواتفها الذكية التي تم إطلاقها خلال الأسابيع الماضية، وذلك من حيث المواصفات.

وبحسب ما ذكره موقع "Samsung Newsroom"، قالت الشركة الكورية في تدوينة لها: "إننا في سامسونج تملؤنا روح السؤال والتحدي، إن هذا في صميم ابتكاراتنا، والقيمة المركزية التي تحكم إبداعنا".

وأضافت: "لمشاركة خبراتنا ومهاراتنا مع الجميع، أنشأنا مقطع فيديو يوضح لك كيف بنى مهندسونا "جالاكسي إس20 ألترا"، نريد منك أن تلقي نظرة على الابتكارات ذات المغزى التي تعمل خلف الكواليس داخل الجهاز".

وفي مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو دقيقة واحدة فقط، يظهر كيف يجمع أحد مهندسي شركة سامسونج يدويا مكونات الجهاز الرائد "جالاكسي إس20 ألترا"، واحدة تلو الأخرى، مع إبراز اسم ومواصفات كل مكون.

وأوضحت سامسونج أن جهاز Galaxy S20 Ultra، يتميز بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ونظام كاميرا رباعي قوي مزود بمستشعر صور بدقة 108 ميجابكسل وزوم 100X، بالإضافة إلى بطارية ذكية تدوم طويلا. 

الجدير بالذكر أن سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف "جالاكسي إس20 ألترا" في 12 فبراير الجاري، وهو أحد أقوى إضافات عائلة جالاكسي إس20 الجديدة، ويأتي Galaxy S20 Ultra مزودا بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل تدعم ميزة التقريب حتى 100 مرة، كما يعمل بأقوى معالجات كوالكوم لعام 2020 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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