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محافظات

لرفع أي إشغالات أولا بأول.. حملات متواصلة في أسوان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
إستكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان تنظيم حملاتها المتواصلة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحقيق السيطرة الكاملة ورفع أى إشغالات أولًا بأول وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة. 

ويأتى ذلك وفى إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بلوعات الصرف الصحى وغيرها من مهام البنية الأساسية ، بالإضافة إلى تفريغ الشوارع الرئيسية من أسباب التلوث.

ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه يتم مواصلة تنظيم الحملات داخل مختلف الأحياء جنوب وغرب وشرق وسط مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية.

وقال بأنه شارك بهذه الحملات مسئولى المرافق برئاسة المقدم عاطف عبد الله قائد شرطة المرافق ، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بإشراف من سيد مدنى نائب رئيس المدينة. 

ولفت رئيس المدينة إلى أنه تم اليوم تنفيذ حملة لغلق مخازن الخرده بمنطقة مطلع المحمودية أسفرت عن مداهمة ٣ مخازن وغلق وتشميع ٤ ورش نجارة، بجانب رفع ٨٠ حالة إشغال بدون محضر لباعة جائلين ، علاوة على تحرير ٦ محاضر إشغال و ١٠٣ حالة مضبوطات .


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لرفع أي إشغالات أولا بأول.. حملات متواصلة في أسوان
لرفع أي إشغالات أولا بأول.. حملات متواصلة في أسوان
لرفع أي إشغالات أولا بأول.. حملات متواصلة في أسوان
لرفع أي إشغالات أولا بأول.. حملات متواصلة في أسوان
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