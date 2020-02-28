بعد استجابة التضامن لها.. عزة فتحي: اعتمدت على هذه الخطوات لتنفيذ مبادرة التنمية المجتمعية

قالت الدكتورة عزة فتحى ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، إن مقالاتها التى بدأتها عبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى منذ عام 2014 طالبت فيها المؤسسات بإطلاق عدة مبادرات للتنمية المجتمعية .





وكشفت عزة فتحى ، خلال استضافتها ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن استجابة وزارة التضامن الإجتماعى لمبادرتها تحت عنوان " برنامج وعى للتنمية المجتمعية " .





وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أهمية إطلاق مبادرة وعى للتنمية المجتمعية خاصة وأن من يحافظ على الحضارة والبناء هو الإنسان، مشيرة إلى أن وعى الإنسان ينقسم إلى ثلاث ركائز أولهما معرفة ، وجدان وقيم ، ثم السلوك الإنسانى .





ولفتت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، إلى أن تشكيل الوعى الإنسانى يعتمد على تصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالعادات الموروثة عن الآسلاف ، أو بعض السلوكيات الخاطئة الخاصة بالكتابة على الورقة العملية وتشويه صورتها ، الحفاظ على الثقافة القانونية الخاصة بإحترام إشارات المرور والحفاظ على نظافة الشوارع.