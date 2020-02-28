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أخبار البلد

سنتصدى لهذه الجرائم بحزم.. القومي للطفولة يحبط زواج طفلة بمحافظة الشرقية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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امل مجدي

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه في إحباط زواج لطفلة تبلغ من العمر 16 عام بمركز صان الحجر محافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا  يفيد بعزم أسرة تزويج طفلتها دون إتمامها السن القانوني، موجهة على الفور بإحالة البلاغ إلى لجان حماية الطفل بالمحافظة للتقصي عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه بالفعل تم التأكد من صحة البلاغ، وتم تحرير محضر حيال الواقعة بقسم شرطة صان الحجر.

وقالت "العشماوي" إن نيابة الحسينية الجزئية قد باشرت التحقيق مع الأسرة، وتم اتخاذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزيجة والتعهد ايضًا برعاية الطفلة رعاية كاملة وعدم تعريضها للخطر.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذه الواقعة تعد انتهاكًا لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.

وتوجهت "العشماوي" بخالص الشكر لأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية لتحركهم السريع وتقديمهم كافة سبل الدعم لحماية الطفلة، مشددة على ان المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تعرض الأطفال للخطر.

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