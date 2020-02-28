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أخبار العالم

بسبب إيران.. ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:12 م
ارتفاع عدد الإصابات
ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين
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شيماء مصطفى
أعلنت البحرين، اليوم الجمعة،عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد إلى 36 حالة.

ووفقًا لقناة "العربية"، قالت الصحة البحرينية إن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا هي لـ 3 مواطنات وصلن من إيران.

وكانت وزارة الخارجية في البحرين، أعلنت اليوم الجمعة، عن بدء تفعيل خطة لإجلاء مواطنيها المتواجدين في إيران، للفحص والحجر؛ نظرًا لتفشي فيروس كورونا في مدنها.

وقالت الوزارة، في بيان: "في إطار تفعيل هذه الخطة؛ تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم"، بغرض إجلائهم.

وأوضحت أنه "بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة".

كما شددت على "اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي؛ لفحصهم وحجرهم حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة".
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