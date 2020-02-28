بسبب إيران.. ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة،عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد إلى 36 حالة.





ووفقًا لقناة "العربية"، قالت الصحة البحرينية إن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا هي لـ 3 مواطنات وصلن من إيران.



