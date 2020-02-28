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رياضة

الدوري السعودي.. أول تعليق من التعاون على إصابة محمد السهلاوي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:59 م
محمد السهلاوي
محمد السهلاوي
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محمد السعيد
أكد نادي التعاون تعرض محمد السهلاوي لاعب الفريق لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة أمس أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري السعودي.

وخسر التعاون أمام الهلال بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري في الدقيقة 16، من عمر اللقاء.

وكتب نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"يُجري ثنائي التعاون سيدريك أميسي ومحمد السهلاوي ” كشوفات طبية وأشعة مقطعية خلال اليومين القادمين على موضع الإصابة التي تعرض لها أميسي على مستوى “الركبة ” والسهلاوي في “عضلة الفخذ الخلفية” لتحديد مدة العلاج اللازمة ، دعواتنا لنجومنا بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".

يذكر أن فريق التعاون يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة.
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