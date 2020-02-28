الوافدين: دراسات لجذب طلاب أفريقيا والدول العربية

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة من خلال مبادرة إدرس في مصر تسعى لجذب الطلاب في العديد من الدول العربية مثل الكويت والافريقية مثل نيجيريا والأوربية ايضا، حيث استطاعت من خلال اجراء العديد من الدراسات زيادة اعداد الطلاب من دولة الأردن والكويت.

وأضافت لـ "صدى البلد"، ان العدد المعتاد لطلاب دول الأردن في مصر يتروح ما بين الـ300 و400 طالب وبعد انطلاق مبادرة إدرس في مصر وصل العدد لـ1400 طالب.

وأشارت إلى أن دولة الكويت هي ضمن الدول التي زاد عدد طلابها لـ1400 طالب في تخصص الطب وطب الاسنان، مشيرة إلى أنه في إطار تولي مصر رئاسة الأتحاد الإفريقي، استطاعب جذب الطلاب في العديد من الدول الأفريقية للدراسة في مصر.

وتابعت: "استقبلنا طلاب جدد من نيجيريا ودول حوض النيل وكما ضاعفت الوزارة المنح المقدمة لطلاب دولى افريقيا وفي ذلك السياق فقد اصبحت الجامعات تقدم خدما اكثر امتيازا للطلاب"

وأضافت رشا كمال أن أجهزة الدولة تتعاون جميعها مع وزارة التعليم العالي لجذب الطلاب من الخارج للدراسة في مصر، وفي ذلك السياق أعلنت وزارة الآثار معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين.

وأوضحت أن معاملة الوافدين مثل الطلاب المصريين تشمل أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم فى الترويج لمصر بالخارج.

ولفتت إلى أن كل ما تشهده وزارة التعليم العالي من نجاح وخطوات ثابتة بمثابة ترويج للتعليم العالي في مصر ، مشيرة إلى أن ذلك يفيد مبادرة إدرس في مصر في جذب الطلاب للدراسة في مصر حيث أن الأمر لا يقتصر على الوافدين فقط بل هنا سعي لجذب المصريين أولا للدراسة بلدهم.





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وأضافت أن الطلاب المصريين سيجدوا في مصر كل ما يطمحوا له من آمال وطموحات لمستقبلهم قادرين على إيجاده في بلادهم من جامعات دولية وشراكات متميزة مع الجامعات المصنفة كأفضل جامعات عالمية بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، أن المبادرة تظهر للمصريين أن التعليم المتميز في بلادهم حيث نقدم كل أنواع التعليم المتميز الذي يجعل من الخريج منافس في السوق العالمي، مشيرة إلى أن مصر تجعل من الطلاب الوافدين قادة لمستقبل دولتهم.