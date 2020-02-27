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تعليم

الاتحاد الرياضي: الجامعات المصرية قادرة على استقبال البطولات الدولية

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور صبحي حسانين ، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الملاعب بالجامعات المصرية مجهزة وقادرة على استقبال البطولات الدولية، مشيرا إلى أن الجامعات استقبلت بالفعل بطولتين واحدة للاسكواش وأخرى لكرة اليد.

 

وأضاف حسانين لـ "صدى البلد" أن الاتحاد سيشارك في 9 بطولات خارج مصر، تشمل بطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام في الفترة من 15 لـ21 يونيو 2020 في بولندا (لودز)، وبطولة العالم للجامعات الترايثلون (عدو - سباحة - دراجات)،  في الفترة 27 و 28 يونيو  من العام الجاري في المانيا .


وأشار إلى أن بطولة العام لكرة القدم صالات نقلت في الفترة من 19 وحتى 26 يوليو ، في بولندا، بينما بطولة العالم للاسكواش تقام في الصين من 20 لـ 26 يوليو ، كما يقام منتدى شباب الجامعات بالمجر في الفترة من 12 لـ 16 اغسطس، وتقام بطولة العالم للجامعات للملاكمة من 10 وحتى 15 اكتوبر.


وتابع: " كما يشهد العام ذاته بطولة العالم لرفع الأثقال في كوريا خلال شهر اكتوبر وبطولة العالم للجامعات للمصارعة بروسيا في شهري أكتوبر ونوفمبر ، وبطولة العالم للكاراتيه في البرازيل خلال شهر نوفمبر". 

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