البحث العلمي تنظم مسابقة للشباب عن المحميات الطبيعية في مصر .. اعرف التفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظم اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية مسابقة للشباب بعنوان " المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجي " وتدعو الشباب من سن 15-21 سنة وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومى على العنوان الالكترونى [email protected]
وأوضحت أن شروط
ونظام المسابقة هي :
- يتقدم المتسابق/
المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفى كلمة موضوعه هو
المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجى
- يسمح بالمشاركة
بمقال واحد لكل متسابق
- لا يقل عمر المتسابق
عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عاما
- يرسل المقال
على العنوان الالكترونى في موعد أقصاه 15 مارس 2020 ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى
أو شهادة الميلاد للمتسابق .
- سوف يتم مراجعة
المقالات من قبل اللجنة .
- تعلن أسماء الفائزين
يوم 29 مارس 2020 في أثناء الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
أشارت إلى أن الجوائز تمنح جوائز مالية للمقالات الفائزة كالتالي:
- الجائزة الأولى
1500 جنيه
- الجائزة الثانية
1000 جنيه
- الجائزة الثالثة
500 جنيه