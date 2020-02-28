البحث العلمي تنظم مسابقة للشباب عن المحميات الطبيعية في مصر .. اعرف التفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظم اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية مسابقة للشباب بعنوان " المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجي " وتدعو الشباب من سن 15-21 سنة وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومى على العنوان الالكترونى [email protected]

وأوضحت أن شروط ونظام المسابقة هي :

- يتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفى كلمة موضوعه هو المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجى

- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق

- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عاما

- يرسل المقال على العنوان الالكترونى في موعد أقصاه 15 مارس 2020 ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد للمتسابق .

- سوف يتم مراجعة المقالات من قبل اللجنة .

- تعلن أسماء الفائزين يوم 29 مارس 2020 في أثناء الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا



أشارت إلى أن الجوائز تمنح جوائز مالية للمقالات الفائزة كالتالي:

- الجائزة الأولى 1500 جنيه

- الجائزة الثانية 1000 جنيه

- الجائزة الثالثة 500 جنيه