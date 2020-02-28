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أخبار العالم

أمريكا: عرضنا على إيران المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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رحيم يسري
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن  الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية

وأكد الوزير الأمريكي ان إدارة  ترامب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها

وأوضح في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الولايات المتحدة عرض على إيران المساعدة بشأن فيروس كورونا، مضيفا "ولم نمنع أي مساعدات طبية وإنسانية إلى إليها".

وأضاف أن " إيران لا تملك بنية تحتية صحية والإيرانيون لا يشاركون المعلومات".

وشدد بومبيو على أن إيران تدرك مدى جدية واشنطن وجاهزيتها بعد مقتل سليماني الذي كان يخطط لقتل أمريكيين بالمنطقة.
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