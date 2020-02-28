أمريكا: عرضنا على إيران المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية





وأكد الوزير الأمريكي ان إدارة ترامب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها





وأوضح في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الولايات المتحدة عرض على إيران المساعدة بشأن فيروس كورونا، مضيفا "ولم نمنع أي مساعدات طبية وإنسانية إلى إليها".





وأضاف أن " إيران لا تملك بنية تحتية صحية والإيرانيون لا يشاركون المعلومات".



