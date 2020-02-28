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رياضة

الزمالك يدفع بـ أوناجم بديلا لـ أوباما فى التشكيل الأساسى لمباراة الترجى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الترجى التونسى المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا.


وضم تشكيل الزمالك  لمواجهة الترجى اللاعبين :


حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى .

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.


ويحضر اللقاء قرابة 30 ألف مشجع من جماهير الزمالك الراغبة فى تحقيق انتصار مريح على الترجى التونسى قبل لقاء الإياب باستاد رادس المقرر له السادس من مارس المقبل .


وسبق أن فاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة في الرابع عشر من فبراير الجارى على لقب كأس السوبر الأفريقى على أن يلتقى الفريقيان مرة ثالثة هذا الموسم فى السادس من مارس المقبل باستاد رادس بإياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودفع كارتيرون بمحمد أوناجم بديلا لأوباما المصاب فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم .



 

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