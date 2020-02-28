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رياضة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وضم التشكيل: 
- حراسة المرمى : محمد أبو جبل .

- خط الدفاع :  محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

- خط الوسط :  طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أحمد زيزو - أشرف بن شرقي.

- خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد حسن - محمد عنتر - محمود عبدالرازق شيكابالا - كاسونجو.
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