شيرين رضا تدعو ابنتها لـ التخلّي عن عمرو دياب .. تفاصيل

قالت الفنانة شيرين رضا، في لقاء متلفز مع برنامج "عرب وود"، إنها وجهت رسالة إلى ابنتها نور، بضرورة عدم الاعتماد على اسم والدها، الهضبة عمرو دياب، وأن تتحمل مسؤوليتها بنفسها.





وأضافت شيرين رضا، إنها قالت لابنتها بألا تقول للمحيطين بها «أنا نور عمرو دياب»، ناصحة إياها بأنه يجب عليها أن تعمل بنفسها وتعتني بذاتها ومستقبلها.





من جهة أخرى، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.





جدير بالذكر أن فيلم "الغسالة" يتضمن نخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات إلا وهم شركة سينرچي فيلمز و شركة نيوسينشري وشركة أفلام مصر العالمية وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



