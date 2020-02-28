بـ الكاجول.. نرمين ماهر تخطف الأنظار من العين السخنة





وظهرت نرمين ماهر، بـ ترينج أسود ونسقت معها شنطة باك وحذاء باللون الاسود، وجمعت شعرها في بتسريحة الذيل حصان، ونالت الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها.





واختارت نرمين ماهر مجموعة أنيقة من الاكسسوارات فارتدت سلسلة رقيقة وخاتم يد ونظارة شمس، ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الأحمر.











واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها...

نشرت نرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رياضية أنيقة، وعلقت على الصورة قائلة " مساء الورد عليكو العين السخنة الجو يجنن بس البحر تلج".