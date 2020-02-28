AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الكاجول.. نرمين ماهر تخطف الأنظار من العين السخنة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:22 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
Advertisements
آلاء حسن
نشرت نرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رياضية أنيقة، وعلقت على الصورة قائلة " مساء الورد عليكو العين السخنة الجو يجنن بس البحر تلج".  

وظهرت نرمين ماهر، بـ ترينج أسود ونسقت معها شنطة باك وحذاء باللون الاسود، وجمعت شعرها في بتسريحة الذيل حصان، ونالت الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها. 

واختارت نرمين ماهر مجموعة أنيقة من الاكسسوارات فارتدت سلسلة رقيقة وخاتم يد ونظارة شمس، ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الأحمر. 

واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها... 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جيب قصيرة.. نرمين الفقي بـ إطلالة سوداء تشعل السوشيال ميديا

بـ الكاجوال.. زوجة خالد سليم تبهر متابعيها من باريس

بعد الطلاق.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

طلاب حقوق القاهرة يشتكون من رسوب ثلثي الدفعة في مادة.. والخشت يرد

السيسي ينيب كبير الياوران في عزاء الراحل حسني مبارك

صدمة لـ محمد صلاح ورفاقه.. الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لـ مواجهة الترجي .. صور

تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. اعرف الحقيقة

غلق السينما والمقاهي.. شاهد.. كورونا يصل إلى دولة عربية جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاوف كورونا.. طرد عائلة كندية من رحلة جوية بسبب السعال.. تفاصيل

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الأكل

الكونغو.. كل ما تريد معرفته عن ثانى أطول نهر بالقارة.. صور