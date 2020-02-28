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أخبار البلد

الزراعة: ضبط 5300 كيلو أسماك غير صالحة بمحافظة القاهرة و 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك في 17 محافظة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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قسم الاخبار
في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ونوافذ بيع اللحوم والأسماك. 
أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريرًا رسميًا عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالى 2 طن و579 كجم في 17 محافظة. 

والكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعها، تم ضبطها بمحافظات "الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، الفيوم، قنا، الاقصر، الاسماعيلية، جنوب سيناء، القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، أسوان، الوادى الجديد، المنيا" حيث تم تحرير 131 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية. 

وفي سياق متصل أكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن حملات التفتيش المشتركة بين مباحث التموين والطب البيطرى بالقاهرة على منافذ بيع الأسماك قد قامت أمس الخميس بضبط حوالي 5300 كجم من أسماك وجمبري غير صالح للاستهلاك الآدمى. 

بمساكن أطلس قسم ثان السلام محافظة القاهرة وبياناتها كالتالي..
1000 كجم أسماك ماكريل منتهية الصلاحية و بها تغير فى الخواص الطبيعية 
1200 كجم أسماك فيليه قشر بياض محمد به تغير فى الخواص الطبيعية 
3000 كجم أسماك سردين مملح بها تغير فى الخواص الطبيعية 
100 كجم جمبري مستورد به تغير فى الخواص الطبيعية وبدون بيانات
الزراعة: ضبط 5300 كيلو أسماك غير صالحة بمحافظة القاهرة و 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك في 17 محافظة
الزراعة: ضبط 5300 كيلو أسماك غير صالحة بمحافظة القاهرة و 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك في 17 محافظة
الزراعة: ضبط 5300 كيلو أسماك غير صالحة بمحافظة القاهرة و 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك في 17 محافظة
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