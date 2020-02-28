أحمد موسى يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. فيديو

وصل منذ قليل الإعلامي احمد مرسي مقدم برنامج علي مسوؤليتي المذاع علي قناه صدى البلد، الي مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



