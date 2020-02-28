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أخبار البلد

أحمد موسى يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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محمد هاني - عز حسين- صلاح مهدي
وصل منذ قليل الإعلامي احمد مرسي مقدم برنامج علي مسوؤليتي المذاع علي قناه صدى البلد، الي مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذينية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.
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