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توك شو

أول رد من الصحة على وجود حالات كورونا جديدة في مصر .. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الإعلان أمس عن تعافي الحالة الاجنبية الحاملة لفيروس كورونا الوحيدة بداخل جمهورية مصر العربية وخروجها من العزل الطبي.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الحالة التي كانت حاملة لفيروس الكورونا تمت معافتها تماما وأصبحت تتمتع بصحة جيدة ومستقرة.

وتابع: أن من بعد تعافي الحالة الأجنبية من كورونا عادت مصر خالية من الفيروس.

وأوضح: أن هناك شائعات وفيديوهات كثيرة تظهر ليست حقيقية تماما بخصوص انتشار فيروس كورونا فى مصر، مضيفا أن هناك حالة ذعر فى المدارس وان هناك كورونا فى المدارس وهذا ليس حقيقيا.

وأشار إلى أنه لا توجد رفاهية فى التعامل مع الإعلان عن إصابات كورونا، موضحا أن فى ظهور اي حالات مصابة بكورونا يتم إخطار منظمة الصحة العالمية لحظة بلحظة.
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