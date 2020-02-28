محمود علاء يسجل الهدف الثالث فى مرمى الترجي من ركلة جزاء

أحرز محمود علاء هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى نظيره الترجي من ركلة الجزاء بالوقت بدل الضائع في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس.

شهدت مجريات الشوط الثاني بداية حماسية بين الفريقين وحصل وتارا مهاجم الترجي على ركلة حرة فى الدقيقة 47 اثر تعرضه إلى العرقلة واعتمد الفريق التونسي على الضغط المتقدم ومنع لاعبى الزمالك من بناء الهجمات.





سدد خليل شمام فى الدقيقة 57 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد أبو جبل حارس الزمالك إلى ضربة ركنية وسدد فى الدقيقة 53 حمد الهوني كرة تعلو عارضة حارس الزمالك.





نجح لاعبو الترجي على تضييق المساحات أمام أشرف بنشرقي وتحجيم خطورته وحصل فى الدقيقة 58 فرجاني ساسي على ضربة حرة عقب عرقلته من جانب لاعبي الترجي وأشهر الحكم المغربي رضوان جيد بطاقة صفراء للاعب حمدى بن رمضان.





سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 55 قذيفة صاروخية تعلو عارضة الحارس التونسي وتحصل منها على ضربة ركنية وأرسل محمد أوناجم كرة عرضية تصدى لها معز بن شريفية فى الدقيقة 58.





أبعد فى الدقيقة 61 محمد أبو جبل حارس الزمالك كرة خطيرة تتحول إلى ضربة ركنية وراوغ أشرف بنشرقي فى الدقيقة 63 دفاعات الترجي على غرار الهدف الثاني فى السوبر الإفريقي وسدد الكرة تصطدم بأقدام مدافعي الفريق التونسي وتضيع فرصة هدف للفارس الأبيض.





أنقذ فى الدقيقة 65 مرمى الزمالك من هدف ثاني بعدما مرر حمد الهوني كرة عرضية وصلت إلى وتارا وقام الونش بـ إبعادها الى ضربة ركنية وسدد مصطفى محمد كرة قوية فى الدقيقة 67 تصدى لها معز بن شريفية حارس الترجي.





نجح أشرف بنشرقي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في مرمى الترجي بالدقيقة 74 وقام حكم اللقاء المغربي بطرد لاعب الترجي محمد علي وأضاع أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 76 فرصة الهدف الثالث بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الى جوار مرمى الحارس التونسي.





ودفع باتريس كارتيرون باللاعب شيكابالا فى الدقيقة 80 بدلا من محمد أوناجم وسدد قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى الحارس التونسي وعبدالله جمعة بديلا عن أحمد سيد زيزو و كاسونجو فى الدقيقة 88 بدلا من مصطفى محمد.



