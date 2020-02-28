السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة

قررت المملكة العربية السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت الخارجية السعودية إنه قد تقرر تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وتابعت: "يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت".



