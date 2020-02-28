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رياضة

نفس الظروف.. ثلاثية رادس مع الأهلي كابوس في أذهان كارتيرون

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:51 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
حقق نادي الزمالك، انتصارًا هامًا على حساب  نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27، ليعادل بعدها المغربي محمد أوناجم النتيجة للزمالك في الدقيقة 31، ليظهر مواطنه بنشرقي ويحرز الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، ليسددها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مؤمنًا انتصار فريقه قبل موقعة العودة.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة القادم، الموافق السادس من مارس، على ستاد رادس الأولمبي، في التاسعة مساءً.

وقد يعتقد البعض أن الزمالك حسم التأهل لنصف النهائي، لكن مازال بإمكان نادي الترجي العودة في النتيجة، خاصة وأن هذا الأمر تكرر مع فريق مصري أيضًا ، وهو النادي الأهلي، وكان تحت قيادة باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك.

الأهلي حسم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018، أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في برج العرب بالإسكندرية، ليذهب نادي الترجي في رادس، وينتصر على الأهلي بثلاثية نظيفة، ليحقق اللقب الإفريقي، فهل يتكرر نفس السيناريو مع كارتيرون، أم يثبت تفوقه على الترجي وعلى  مدربه معين الشعباني.
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